Vila Nova vence o ABC por 2 a 0 no Serra Dourada

O Vila Nova venceu o ABC por 2 a 0 no Serra Dourada e voltou a vencer na Série B. Alan Mineiro, de pênalti, e Alípio fizeram os gols colorados.



O Vila Nova se mantém na terceira colocação, agora com 38 pontos.O ABC permanece na lanterna com apenas 16.



No próximo compromisso, o Tigre visita o Guarani no Brinco de Ouro, segunda-feira, às 20h. O time potiguar só volta a campo no dia 9 de setembro, quando recebe o Santa Cruz na Arena das Dunas.