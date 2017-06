Bolo de Pamonha: uma receita arretada para o São João

Arquivo Uma boa opção de decoração e para deixar a receita ainda mais deliciosa é cobrir com açúcar de confeiteiro misturado com canela em pó, antes de servir.

Realizadas em todas as regiões do Brasil, as festas juninas representam uma das manifestações culturais mais importantes do País. Uma das principais características das comemorações são as comidas típicas.

São doces, salgados e bebidas que são de dar água na boca. Hoje, vamos dar a dica de uma receita deliciosa para você fazer durante esse período. Trata-se do Bolo de Pamonha. Separe os ingredientes e vamos cozinhar!

Bolo de pamonha

Ingredientes:

1 lata de milho verde cozido ao vapor

A mesma medida da lata de leite comum

3 ovos grandes

2 colheres de sopa de manteiga amolecida

1 e 1/2 de chá de açúcar

1 xícara de chá de milharina

1 vidro de leite de coco tradicional

2 colheres de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa bem cheia de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador todos os ingredientes molhados. Bata bem e sem parar de bater, adicione todos os ingredientes secos, deixando por último, o fermento.



Despeje em forma de buraco untada e enfarinhada. Leve para assar em forno quente pré-aquecido por trinta minutos. Abaixe o forno e asse mais vinte minutos.



Só desenforme depois de morno ou frio. Uma boa opção de decoração e para deixar a receita ainda mais deliciosa é cobrir com açúcar de confeiteiro misturado com canela em pó, antes de servir.