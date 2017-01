Canapés práticos podem tirar você de um apuro quando chega uma visita inesperada

Arquivo Depois de colocar o pão na bandeja é só ir combinando os ingredientes e colocando-os por cima de cada pão.

No verão muda tudo! Muda o horário, muda a moda e mudam as receitas também, com muitos pratos frescos e saborosos pra você se deleitar durante as férias.

Não importa se você vai pra praia, pra fazenda ou vai ficar em casa. Veja uma receita criada especialmente pra essa estação. O seu verão vai ser muito especial!

Os canapés práticos são um prato bem fácil de fazer, que pode tirar você de um apuro quando chega uma visita inesperada pra almoçar ou jantar. É delicioso!1 lata de atumOvo cozidoMaioneseCatchup1 vidro de pimentão em conservaAzeitonasCamarão cozido

Depois de colocar o pão na bandeja é só ir combinando os ingredientes e colocando-os por cima de cada pão. Dê asas à sua imaginação e tente combinar as cores e os sabores de todos os ingredientes pra obter um prato bonito e saboroso.

Da mesma forma, combine os sabores conforme a sua acidez, a sua doçura, a sua textura, etc. Assim você pode combinar o patê com a geleia, o queijo com a anchova, o camarão com a maionese e o abacaxi e assim por diante. Use a imaginação e aproveite pra se divertir na cozinha. Esse é o segredo desses canapés práticos.