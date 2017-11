Circuito Gourmet Potigás celebra a gastronomia potiguar

Uma experiência gastronômica única que reúne sabor, criatividade, economia, praticidade e segurança. O Circuito Gourmet Potigás será realizado entre os dias 23 de novembro e 02 de dezembro com menus autorais exclusivos ao preço de R$ 49,90 e R$ 59,90, elaborados por chefs que utilizam o gás natural canalizado da Companhia Potiguar de Gás nas cozinhas dos restaurantes.



Já está confirmada a participação de restaurantes como: Cascudo Bistrô, Flor de Sálvia, Fio de Azeite, Freddy’s, Yuru, Temaki Lounge e Ocean Palace com os restaurantes Le Soleil e Sunrise. Os potiguares terão acesso a um menu completo criado especialmente para o circuito, composto de entrada, prato principal e sobremesa.



Para coroar a criação dos chefs potiguares, ainda será montado um júri técnico formado por gastrônomos das principais instituições da cidade e convidados especiais ligados à área da gastronomia para escolher o melhor menu elaborado para o evento. Os clientes dos restaurantes também poderão participar e votar na melhor experiência através de uma votação online.



Gás Natural Canalizado

Os estabelecimentos comerciais podem utilizar o gás natural para várias aplicações, incluindo em equipamentos como: fritadeiras, máquinas de absorção, caldeiras, fornos, fogões, aquecedores de água, geradores de energia elétrica, ar-condicionado e refrigeradores com motores a gás.



Vantagens da utilização de Gás Natural para o Comércio:



• Fornecimento contínuo, gerando maior comodidade e não requerendo reabastecimento;

• Redução dos custos com manutenção;

• Pagamento após o consumo do Gás Natural;

• Combustão limpa, queima quase perfeita, com baixa emissão de poluentes;

• Eliminação de infraestrutura de estocagem no ponto de consumo;

• Praticidade do uso, com segurança e assistência técnica permanente 24 horas por dia;

• Melhor rendimento do equipamento e liberação de espaços importantes com diminuição expressiva de áreas de risco.