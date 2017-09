Experimente como entrada uma deliciosa batata gratinada à Portuguesa

Reprodução/Tastemade Batata gratinada à Portuguesa é uma delícia de entrada, assim como também é um excelente acompanhamento ao prato principal.

Não é apenas com o prato principal que a gente se preocupa quando pretendemos preparar aquela refeição especial para a família e amigos. As entradas são uma boa prévia para abrir o apetite dos convidados e uma amostra dos seus dotes na cozinha.



Essa receita de batata à portuguesa gratinada pode ser servida como uma excelente entrada ou ainda como acompanhamento perfeito de uma boa carne.



Vamos aos ingredientes:



30g de manteiga;

3 colheres de sopa de farinha de trigo;

500ml de leite;

1 pitada de noz moscada;

Sal;

Pimenta;

1 colher de sopa de azeite de oliva;

2 cebolas médias em rodelas;

3 batatas médias cozidas em rodelas;

1 xícara de presunto em tiras;

1½ xícara de muçarela ralado;

3 ovos cozidos em fatias;

½ xícara de queijo parmesão ralado;

¼ xícara de azeitonas pretas sem caroço;

1 colher de sopa de salsa picada.







Modo de preparo:



Em uma panela, derreta a manteiga, junte a farinha e em seguida o leite, sempre mexendo até ficar consistente. Tempere com uma pitada de noz moscada, sal e pimenta e reservar. Aqueça uma frigideira, regue com azeite e doure a cebola. Em seguida, reserve.



Coloque as batatas em um refratário, cubra com o molho e com as rodelas de cebola. Adicione o presunto, a muçarela, os ovos, o parmesão e as azeitonas.



Leve ao forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 30 minutos ou até que o queijo esteja gratinado.



Pronto! Sirva ainda quente.