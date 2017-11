Festival Brasil Sabor chega à Arena das Dunas neste final de semana

Segue até o domingo (19), na Arena das Dunas, a 12ª edição 2017 do Festival Brasil Sabor em Natal, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

A Arena Brasil Sabor é um festival gastronômico promovido pela Abrasel que desafia os grandes chefs do estado a criarem pratos inéditos com um tema base. A proposição de 2017 é “Original do Brasil”, que busca valorizar os produtos de cada região, o aproveitamento total do alimento e aproximar toda a cadeia produtiva, principalmente os pequenos produtores.

O evento tem entrada gratuita e acontece das 18h às 23h, no lounge do Arena das Dunas e terá a presença de alguns dos maiores restaurantes do Rio Grande do Norte oferecendo seus pratos inscritos no festival em formato de “menu degustação” ao preço de R$12. O projeto conta também com apresentações de Chefs na Cozinha Show, feira de negócios e atrações musicais.

O Festival Brasil Sabor é realizado através do patrocínio do Programa Djalma Maranhão da Prefeitura do Natal e da Unimed.

Restaurantes participantes do Arena Brasil Sabor 2017

​Blackitchen

Caroli Douces

Chopp & Camarão

Churros Show

Massa Finna

Only Pizza

Paçoca de Pilão

Parmegianno's

Pittsburg

Salus Healthy Food

Taboleiro

Tábua de Carne