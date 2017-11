Festival da Ginga começa neste sábado na Praia da Redinha

A Praia da Redinha vai sediar a partir deste sábado (18), mais uma edição do Festival da Ginga. O evento promovido pela Prefeitura do Natal e organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, integra a programação do Natal em Natal e vai oferecer aos apreciadores da famosa Ginga com Tapioca, que é considerado patrimônio imaterial da cidade, várias variações da iguaria.



O Festival que acontecerá até o dia 16 de dezembro, sempre das 9h às 17h, vai disponibilizar em boxes do Mercado Público da Redinha e nos quiosques da orla marítima pratos diversificados com a Ginga com Tapioca, objetivando valorizar ainda mais a iguaria que é bastante apreciada por natalenses e turistas.



Em sua segunda edição o Festival da Ginga vai realizar no Redinha Club, das 12h às 13h na abertura do evento, o concurso com variações da Ginga com Tapioca. Trinta pratos diferentes estão inscritos e serão avaliados por uma comissão julgadora composta por cinco especialistas em gastronomia. O resultado do concurso será conhecido no dia 16 de dezembro, no encerramento do festival.



Para a secretária municipal de Turismo, Christiane Alecrim, o Festival da Ginga é mais uma oportunidade de valorizar a cultura gastronômica potiguar, além de ser uma ótima opção de lazer para natalenses e turistas.