Fondue gelado de nutella para ajudar a afastar o calor

Arquivo Você pode comer o fondue com frutas refrescantes que saíram direto da geladeira: banana, maçã, morango, uva, kiwi.

No verão tudo muda! Muda o horário, muda a moda e mudam as receitas também, com muitos pratos frescos e saborosos pra você se deleitar durante as férias.

Quando a estação mais quente do ano chega, mesmo nos dias de temperaturas elevadas, é difícil resistir a uma sobremesa. Mas esqueça os cremes pesados, massas e outros ingredientes que deixam o prato mais “carregado”. Nesta época eles perdem lugar para refeições leves e práticas, nas quais muitas vezes as frutas tornam-se destaque. Pudins, mousses, bolos e sorvetes: opções para ajudar a afastar o calor!

Nada melhor do que a facilidade no preparo destas refeições para que o clima de diversão que esta estação oferece possa ser aproveitado ao máximo.

Para isso, o Nominuto.com traz uma receita refrescante e de fácil preparo para o verão, experimente:

Fondue gelado de nutella

Você vai precisar de apenas três ingredientes:



- 1 pote de nutella



- 1 pote de iogurte natural



- Frutas da sua escolha



Como fazer essa maravilha?



Misture 200 g de iogurte com 3 colheres (de sopa) de nutella até que os ingredientes virem um creme homogêneo. Descasque e pique as frutas e pronto! A sua sobremesa já pode ser servida.