Primeira edição do Roda de Boteco Natal começa dia 24 de novembro

Botequeiros de Natal têm mais um motivo para se reunir: começa na sexta-feira (24), a 1ª edição do Roda de Boteco. A competição, que vai até o dia 16 de dezembro, promete movimentar a cidade, estimulando a gastronomia de boteco e o resgate da boemia. A partir do voto do público, o concurso vai eleger o Melhor Bar/ Boteco e o Melhor Atendimento.

Para participar, é preciso consumir o petisco elaborado por cada estabelecimento, especialmente para o evento, e solicitar a cédula de votação. Ao todo, são 30 estabelecimentos inscritos, com petiscos no valor de R$ 24,90 para todos e com um detalhe: A primeira cerveja vem grátis.

Este ano o Festival completou 13 anos de sucesso onde foi criado, na cidades de Vitória (ES). O Festival acontece também em Colatina (ES), Recife (PE), Caruaru (PE), Brasília (DF) e Feira de Santana (BA). O evento pretende também aumentar o movimento nos bares e botecos de Natal ao longo do período de disputa. Na capital capixaba, onde o Roda de Boteco está em sua décima terceira edição, um aumento de 60% na movimentação dos bares participantes foi registrado este ano, segundo dados do Sebrae do Espírito Santo.

Premiação

Como em todas as edições, durante o Festival, os clientes serão os jurados. Após provar os petiscos criados exclusivamente por cada participante, o público deverá atribuir notas e eleger a melhor iguaria, considerando critérios como sabor e criatividade na elaboração do tira-gosto, qualidade do atendimento, o serviço de bebidas e a higiene do local.

Para estimular e valorizar o bom serviço, o Roda de Boteco vai oferecer premiações que serão entregues em um evento de encerramento, que acontece no dia 18 de dezembro. Durante a solenidade, os vencedores dos primeiros, segundos e terceiros lugares nas categorias Melhor Bar/ Boteco ganham troféus. Na categoria Melhor Atendimento, os garçons concorrem a prêmios de R$1 mil para o primeiro lugar, R$ 750 para o segundo e R$ 500 para o terceiro colocado, além de troféus.



Treinamento de garçons

O Roda de Boteco tem, ainda, um objetivo de capacitar e melhorar o atendimento das casas participantes. Por isto, antes do início do evento, palestras são ministradas com o objetivo de deixar no pós-evento um resíduo imprescindível para cada casa: a melhoria constante da qualidade. Nesta edição, os 120 garçons participantes terão, além do treinamento específico para o festival, uma palestra sobre “Qualidade no atendimento”, uma palestra sobre cervejas e um curso específico sobre o festival. As atividades serão realizadas no dia 20 de novembro, segunda-feira, no auditório do Sebrae no período da manhã, das 9h às 12h a primeira turma e das 14 às 17h para a segunda turma.



O treinamento conta ainda com uma etapa onde são esclarecidas dúvidas sobre o regulamento do Roda de Boteco. “É muito importante que os garçons conheçam profundamente como funciona o Roda de Boteco e qual a melhor forma que eles vão buscar os votos para concorrer aos prêmios. Tudo isso visando a melhoria da qualidade do atendimento durante o Festival”, ressalta o coordenador Carlos Alberto Santos.



O Festival é realizado pela Ecos Eventos com patrocínio da Cerveja DEVASSA e apoio do SENAC - FECOMÉRCIO, SEBRAE. A apuração dos votos fica a cargo da Merccato Inteligência Competitiva.

A lista de bares e botecos concorrentes, com os petiscos inscritos pode ser conferida no site www.rodadeboteco.com.br.