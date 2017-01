Reaproveite o pão francês dormido fazendo uma deliciosa torta quente

Reprodução/Tastemade A torta quente de pão francês é tão saborosa quanto fácil de preparar.

Quem nunca desperdiçou aquele pãozinho francês que sobrou da última compra na padaria? Com esta receita simples, você vai aprender a reaproveitar aquela massa dura, tornando-a em uma deliciosa torta quente.



Vamos aos ingredientes:



2 pães franceses cortado em fatias grossas (pode usar outro);

1 xícara de requeijão;

4 ovos;

1 caixinha de molho branco pronto;

Sal a gosto;

Pimenta do reino a gosto;

Noz moscada a gosto;

200g de queijo muçarela em fatias;

200g de peito de peru em fatias;

2 tomates cortados em rodelas;

100g de queijo muçarela ralado;

50 gramas de queijo parmesão ralado;

1 colher de sopa de orégano.







Modo de preparo:



Passe o requeijão em um lado das fatias de pão e reserve. Em uma tigela, bata os ovos e acrescente o molho branco, o sal a pimenta e a noz moscada. Depois, misture bem e também reserve.



Dispor o pão em uma forma redonda. Faça o mesmo com o queijo em fatias, o peito de peru e o tomate entre os pedaços de pão.



Despeje a mistura de creme de leite e ovo por cima, cobrir com queijo muçarela ralado, parmesão e orégano e levar ao forno a 180 graus por 20 minutos. E pronto!