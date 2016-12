Saiba como armazenar e reaproveitar as sobras da ceia de Natal

A ceia de Natal é um dos momentos mais aguardados do ano. E no dia seguinte já é comum o almoço familiar com o reaproveitamento do que sobrou da ceia da noite anterior. O que muita gente não sabe é que alguns cuidados são indispensáveis para evitar riscos de contaminação com os alimentos armazenados.

De acordo com Geysiane Carvalho, nutricionista do Hapvida Saúde, ressalta que, em regra, tudo o que se cozinhou durante a preparação deve ser armazenado em recipientes com tampas, fechados, na geladeira. Isso porque a baixa temperatura conserva os alimentos.

Já os alimentos que levam ingredientes como creme de leite e maionese, responsáveis por grande parte das infecções alimentares pós-festas, não devem ser consumidos muito tempo depois de serem preparados, justamente pelo risco de contaminação. “É bom também evitar colocar o alimento morno ou quente demais dentro da geladeira. O ideal é guardar a comida fria dentro da geladeira, pois se colocar com uma temperatura muito alta, vai gerar um líquido por conta do suor dos ingredientes e a probabilidade de estragar aumenta. Algumas pessoas, se preferirem, podem congelar para durar mais uns dias”, ressalta.

Segundo Geysiane Carvalho é possível fazer algumas inovações no almoço com as sobras da ceia de Natal sem carregar os alimentos de calorias. “Eu diria que a ceia de Natal, em si, já tem muitas comidas bem calóricas. Normalmente, as pessoas comem bastante na noite da véspera de Natal e, no dia seguinte, repetem. Por isso, há o risco de exagerar ‘em dobro’, sair da dieta”, alerta. “O famoso risoto de peru é uma boa pedida, pois a carne branca do peru é saudável e nutritiva; o arroz pode ser feito na hora. Enfim, vai da imaginação e da criatividade, mas, claro, seguindo a dica de não ‘enxertar’ itens muito calóricos na comida”, conclui a nutricionista do Hapvida Saúde.