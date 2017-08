Sirva um petisco diferente com esses saborosos mini-quiches

Shutterstock Esses mini-quiches trazem grande sofisticação nos petiscos servidos aos amigos naquela reunião despretensiosa.

No fim de semana nem todo mundo está com disposição para ir a bares e restaurantes, preferindo o aconchego do lar e desfrutar da companhia dos amigos e familiares sem sair de casa.



O anfitrião normalmente tem dúvida sobre o que servir como aperitivo ou petiscos. Mas com essa receita de mini-quiches você pode mostrar para as visitas que tem um gosto sofisticado e uma mão excelente na cozinha.



A vantagem desta receita é que torna possível diversificar os recheios, permitindo uma boa diversidade de sabores.



Vamos aos ingredientes!



Para a massa:



200 g de farinha de trigo;

1 gema;

1/2 colher de sal;

90 g de manteiga sem sal e gelada;

3 colheres de água gelada.



Recheio 1:



1/2 cebola picada;

1 cenoura;

1 batata;

1 abobrinha;

Sal e pimenta a gosto.



Recheio 2:



bacon em cubinhos;

400 ml de creme de leite fresco;

1 gema;

2 ovos inteiros;

1 pitada de noz-moscada;

queijo gruyére ou pecorino ralado;

sal e pimenta a gosto.



Preparando a massa:



Em uma vasilha coloque a farinha, faça uma cova no meio e coloque a gema, o sal e as 3 colheres de água. Corte a manteiga em cubinhos e coloque na cova. Depois, misture bem com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa.



Tente não trabalhar muito a massa para ela poder ficar leve. Trabalhe a massa por 1 ou 2 minutos, pare assim que ficar macia. Se parecer seca, salpique um pouco de água. Modele uma bola, embrulhe em plástico filme e leve à geladeira por no mínimo 30 minutos.



Recheio 1:



Em um processador ou liquidificados pique a cenoura, batata e a abobrinha. Se preferir pique à mão. Coloque um pouco de azeite em uma panela, frite a cebola até dourar levemente e em seguida coloque os legumes picados, tempere com sal e pimenta. Mexa de vez em quando até os legumes murcharem. Reserve.



Unte forminhas (normais ou com fundo removível) com manteiga e reserve.



Em uma superfície enfarinhada abra pedaços da massa com um rolo e coloque nas forminhas, ultrapassando as bodas. Erga a borda da massa com cuidado e com os dedos pressione em todo o canto da forminha. Passe o rolo pela borda para tirar os excessos de massa. Perfure a massa com um garfo e leve à geladeira por 15 minutos, para firmar.



Preaqueça o forno a 200ºC. Tire as forminhas da geladeira e cubra a massa com uma folha de papel alumínio, pressionando dentro da forminha. Espalhe grãos de feijão sobre o papel alumínio, para pesar sobre a massa durante o cozimento.



Coloque as forminhas no forno por cerca de 10 minutos, depois retire o papel alumínio e asse por mais 7 minutos, até dourar. Retire as forminhas do forno e deixe esfriar um pouco. Mantenha o forno ligado.



Recheio 2:



Frite o bacon até dourar. Retire e escorra em papel toalha. Por último, no liquidificador bata o creme de leite, os ovos, a noz-moscada e o sal.



Montando os mini-quiches



Coloque um pouco de bacon dentro das forminhas. Em seguida, coloque um pouco do recheio 1. Despeje com cuidado o creme batido dentro das forminhas e salpique o queijo em cima do creme. Leve ao forno e deixe assar por 35 ou 40 minutos, até dourar e o recheio firmar. Deixe as mini quiches esfriarem um pouco e depois desenforme-as.



Sirva ainda morno!