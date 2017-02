Torta integral com Atum é prática e saborosa

Arquivo Por isso, preparar uma torta no liquidificador pode ser a melhor saída para fazer uma refeição saborosa e sem perder tempo.

Além disso, uma torta vai bem no lanche e com uma salada vira prato principal e você ainda alia a praticidade ao sabor e saúde.

Praticamente todos os peixes são exemplos no que diz respeito à alimentação saudável. O atum está entre aqueles com as propriedades nutricionais mais ricas e, portanto é um alimento de suma importância para quem deseja estabelecer uma vida sadia e longe de doenças. Ideal para substituir a carne vermelha e complementar dietas em geral, o atum é um peixe delicioso e está disponível para venda ao natural, enlatado, e também ao molho de tomate.

Veja uma receita prática e saborosa de torta integral com Atum:

Ingredientes

1 ovo

1/2 cebola pequena

1/2 xícara (chá) de leite

1 colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de azeite

1 xícara (chá) farinha de trigo integral

1/2 xícara (chá) de farelo de aveia

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 cenoura pequena ralada no ralo grosso

2 xícaras (chá) de brócolis (só os buquês)

1/2 xícara (chá) de ervilha fresca

2 latas de atum sólido em óleo

Para untar e enfarinhar

Azeite

Farinha de trigo integral

Preparo



1. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).

2. Unte e enfarinhe uma assadeira média.

3. Bata no liquidificador o ovo, a cebola, o leite, o sal e o azeite.

4. Transfira a mistura para uma tigela, junte a farinha de trigo, o farelo de aveia e o fermento, mexendo delicadamente.

5. Adicione a cenoura, os brócolis, a ervilha, o atum e misture.

6. Coloque a massa na assadeira reservada e leve ao forno por 30 minutos ou até que, espetando um palito, este saia limpo.

7. Corte em quadrados e sirva quente ou frio.