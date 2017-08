Blairo Maggi nega participação em 'mensalinho' no Mato Grosso Ministro disse que houve suplementações orçamentárias autorizadas pelo governo para a Assembleia Legislativa.

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), negou neste sábado (26), participação na distribuição de "mensalinho" a deputados estaduais do Mato Grosso durante o período em que ele era governador do Estado.



"Houve suplementações orçamentárias autorizadas pelo governo para a Assembleia Legislativa, todas dentro da legalidade. Mensalinho? De forma alguma", afirmou Maggi, em resposta a questionamento de jornalistas.



O ministro foi visitante neste sábado da 40ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.