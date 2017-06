Cheques de R$ 500 mil passaram pela conta de Temer e foram para Henrique

FD/Brasil

A Globonews exibiu nesta segunda-feira (19) uma reportagem em que mostra os dois cheques de R$ 500 mil, que foram destinados a Henrique Eduardo Alves para a campanha ao governo do Rio Grande do Norte em 2014. O ex-ministro está preso por desvio de verbas das obras da Arena das Dunas.



De acordo com o Ministério Público Federal, os valores fazem parte dos depósitos da OAS e da JBS na conta de campanha de Michel Temer, para a qual as duas, somadas, doaram R$ 11 milhões, entre os R$ 20 milhões arrecadados, no total, pelo então candidato a vice-presidente.



As contas de Michel Temer não foram apresentadas separadamente ao Tribunal Superior Eleitoral, mas somadas à conta da chapa presidencial Dilma-Temer. Mas quase todo o dinheiro foi direcionado aos seus “homens de confiança”, como Henrique Alves e Rocha Loures, entre outros.

Segundo o MPF, parte da propina paga a Alves veio da OAS. O dinheiro passou pela conta do então candidato à Vice-Presidência, Michel Temer.

A GloboNews divulgou a cópia do cheque de R$ 500 mil depositado por Temer em favor do ex-deputado, dinheiro que saiu da OAS.

Segundo documentos entregues em 2014 pela própria campanha de Temer ao Tribunal superior Eleitoral (TSE), o dinheiro entrou oficialmente na conta de Temer em 22 de agosto de 2014, totalizando R$ 5 milhões.

O MPF afirma que R$ 500 mil saíram em propina para Alves. A informação veio das delações de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, e o doleiro Alberto Yousseff.