Eike Batista não é localizado pela PF e é considerado foragido

FD/Política O empresário Eike Batista está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e já é considerado foragido da Justiça.

Um dos principais alvos da Operação Eficiência, deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26) pela Polícia Federal, o empresário Eike Batista não foi localizado pelos agentes para cumprimento de mandado de prisão preventiva e já é considerado foragido da Justiça. A PF cumpre ainda outros oito mandados de prisão.

De acordo com o advogado do empresário, Fernando Martins, Eike está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, mas deve se apresentar à polícia em breve. Ainda segundo o advogado, Eike viajou na última terça-feira (24) com a mulher e o filho do casal.

Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos quatro mandados de condução coercitiva e 22 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal. A ação é um desdobramento da Operação Calicute, que prendeu no ano passado o ex-governador Sérgio Cabral.

Eles são acusados de lavagem de dinheiro no valor de cerca de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 317 milhões) desviados de obras públicas no Rio de Janeiro. Também são investigados pelos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, além de organização criminosa.