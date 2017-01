Eike Batista quer garantia de segurança na prisão

O advogado do empresário Eike Batista, que teve a prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Eficiência - um desdobramento da Lava Jato, confirmou que está negociando com o Ministério Público e a Polícia Federal o retorno do cliente ao Brasil.

Um dos pontos da discussão é a garantia de segurança de Eike dentro da cadeia, visto que o País passa por uma grave crise carcerária.

O empresário não tem curso superior e, por essa razão, deve ser enviado para uma cela comum.

Na sexta-feira (27), a Justiça Federal no Rio de Janeiro bloqueou R$ 158 mil da conta do empresário Eike Batista e R$ 57 milhões de seu braço direito, o vice-presidente do Flamengo Flávio Godinho.

Eike Batista é acusado de pagar propina de US$ 16,5 milhões (R$ 52,4 milhões) para conseguir benefícios junto ao governo do Rio de Janeiro, como licenças ambientais, durante o mandato do então governador Sérgio Cabral (PMDB), que está preso.

A Polícia Federal não encontrou o empresário, que viajou para Nova York. Ele foi considerado, então, foragido e teve o nome incluído na difusão vermelha da Interpol (Polícia Internacional).