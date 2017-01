MPF denuncia empresário investigado na Lava Jato

A força-tarefa de procuradores da Operação Lava Jato apresentou denúncia contra o empresário Mariano Marcondes Ferraz pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Ferraz foi preso em outubro do ano passado por determinação do juiz federal Sérgio Moro, mas ganhou liberdade após pagar fiança de R$ 3 milhões. A denúncia foi apresentada ontem (11).

O empresário é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de pagar US$ 868,4 mil para obter a renovação de um contrato da empresa Decal do Brasil e a Petrobras para obras do Porto de Suape, em Pernambuco. Ferraz é um dos executivos da empresa.

O empresário admitiu ao juiz Sérgio Moro ter feito os pagamentos ilegais e disse estar disposto a colaborar com as investigações da Lava Jato.