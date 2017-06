PF conclui que houve corrupção passiva no caso Temer e Loures

Reprodução/Youtube PF concluiu que há indícios de materialidade do crime de corrupção passiva pelo presidente Michel Temer e seu ex-assessor Rocha Loures.

O pedido de dilação do prazo pela PF tem como objetivo aguardar o término do laudo final da perícia no áudio da conversa gravada pelo empresário Joesley Batista, do grupo J&F, com Temer. O Estado apurou que a demora na produção do laudo se dá pela má qualidade da gravação.No caso do crime de corrupção passiva, o Estado apurou que a conclusão baseou-se na análise das ações controladas - uma delas que flagrou Loures correndo com uma mala de R$ 500 mil - e em dois laudos produzidos a partir da análise das conversas gravadas entre Loures e o diretor de Relações Institucionais do grupo J&F, Ricardo Saud.Saud filmou e gravou, no dia 28 de abril deste ano, encontros nos quais acertou e repassou a Loures a mala dos R$ 500 mil, em um restaurante, em São Paulo. Hesitante em pegar o dinheiro naquela ocasião, o peemedebista chegou a sugerir um tal "Edgar" para buscar os valores, já que "todos os outros caminhos estavam congestionados".Na conversa, Saud ainda questiona se o interposto sugerido por Loures para supostamente receber valores é "o Edgar que trabalha para o presidente". “Bom, se é da confiança do chefe, não tem problema nenhum.”Apesar de tentar indicar outra pessoa para receber os valores, o então deputado federal acabou combinando, no mesmo dia, de pegar a mala de propinas em uma pizzaria indicada por ele, em São Paulo na rua Pamplona. Saud também filmou o diálogo, em um estacionamento.O valor seria entregue semanalmente pela JBS ao peemedebista, em benefício de Temer, como foi informado nas gravações, pelo diretor de Relações Institucionais da holding. “Eu já tenho 500 mil. E dessa semana tem mais 500. Então você te um milhão aí. Isso é toda semana. Vê com ele (Michel Temer)”, afirmou Saud a Loures.Loures é acusado de exercer influência sobre o preço do gás fornecido pela Petrobrás à termelétrica EPE – o valor da propina, supostamente "em benefício de Temer", como relataram executivos da JBS, é correspondente a 5% do lucro que o grupo teria com a manobra.Em notas anteriores, o Palácio do Planalto negou irregularidades envolvendo o presidente.Após ter decolado na tarde de hoje para a Rússia, Temer chega a Moscou por volta das 12h30 (horário local/6h30 em Brasília) desta terça-feira (20). “É missão do presidente da República abrir novos mercados e oportunidades para os brasileiros. É minha obrigação criar as condições ideais para o desenvolvimento da economia e para as empresas evoluírem e crescerem em escala internacional”, afirmou.Temer cumprirá agenda no país amanhã e quarta-feira (21). Em pronunciamento gravado para as redes sociais, ele ressaltou que seguirá trabalhando para que o Brasil continue nos trilhos corretos. A inflação, lembrou o presidente, foi conduzida para abaixo do centro da meta “depois de muitos anos de tolerância com a carestia” e para a queda dos juros.

Na área de infraestrutura, ele cita que “empresas internacionais renomadas” foram atraídas para a gestão dos aeroportos brasileiros “em condições justas e realistas” que preservam o interesse nacional. Ainda houve melhora na gestão da saúde, a aprovação da reforma do ensino médio, a liberação do saldo do Fundo de Garantia e o combate a fraudes e desvios na Previdência Social, zelando pelos recursos públicos.