PF deflagra Abate II e mira filho de ministro do TCU Aroldo Cedraz

Arquivo/Agência Brasil

Dando continuidade aos trabalhos de fases recentes, a Polícia Federal (PF), deflagra na manhã desta quarta-feira, 23, a 45ª fase da Lava Jato - Operação Abate II. É alvo de buscas Tiago Cedraz, filho do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU). A primeira fase da Abate prendeu o ex-deputado Cândido Vaccarezza no dia 18 de agosto. O ex-parlamentar foi solto nesta terça-feira (22).



Em nota, a PF afirmou que foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Brasília e Cotia, município da Grande SP.



Seguindo a mesma linha de atuação criminosa revelada na última fase da investigação, foi identificada a participação de novos interlocutores que atuaram junto a Petrobras para favorecer a contratação de empresa privada e remunerar indevidamente agentes públicos.



De acordo com novos elementos colhidos na investigação policial, dois advogados participaram de reuniões nas quais o esquema criminoso, com o pagamento de propinas a agentes da Petrobras, teria sido planejado. Paralelamente, teriam recebido comissões pela contratação de empresa americana pela empresa petrolífera, mediante pagamentos em contas mantidas na Suíça em nome de empresa offshore.



Na investigação também se detectou a participação de um ex-deputado federal e sua assistente na prática dos crimes e no recebimento de pagamentos indevidos.