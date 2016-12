Polícia da Alemanha prende quatro suspeitos de ligação com atentado em Berlim

A procuradoria federal da Alemanha confirmou as prisões de quatro pessoas que tiveram contato com o suspeito - um tunisiano - de realizar o ataque em Berlim. As informações são do jornal Bild, publicado nesta quinta-feira.

Já outro procurador do país negou as informações. "Não, este não é o caso", disse o porta-voz quando perguntado sobre a reportagem. "Não sabemos de nenhuma prisão", acrescentou.

Outra informação divulgada nos veículos nesta quinta-feira é de que foram encontradas impressões digitais do suspeito tunisiano Anis Amri na porta do caminhão. Os veículos não citaram a fonte da informação.

O ataque com o caminhão em uma feira natalina ocorreu na segunda-feira, deixando 12 mortos e dezenas de feridos, 14 deles em estado grave.