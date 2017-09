Polícia Federal já contou R$ 33 milhões em bunker ligado a Geddel

Divulgação/PF Dinheiro de Geddel Vieira Lima apreendido pela Polícia Federal estava em malas e caixas de papelão em um apartamento em Salvador.

A contagem do dinheiro apreendido no bunker do ex-ministro Geddel Vieira Lima (Governo Michel Temer) chegou a R$ 33 milhões às 20h15 desta terça-feira (5). As notas estavam em malas e caixas de papelão em um apartamento em Salvador.



Autorizada pela 10ª Vara Federal de Brasília, a ação da PF mirou o local onde seria o “bunker” do ex-ministro Geddel Vieira Lima utilizado para armazenagem de dinheiro em espécie. A operação foi batizada de Tesouro Perdido.



Ao autorizar a operação, o juiz federal Vallisney de Souza Oliveira afirmou que Geddel ‘estava fazendo uso velado do aludido apartamento, que não lhe pertence, mas a terceiros, para guardar objetos/documentos (fumus boni iuris), o que, em face das circunstâncias que envolvem os fatos investigados (vultosos valores, delitos de lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa e participação de agentes públicos influentes e poderosos), precisa ser apurado com urgência’.



Geddel está em prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. O ex-ministro foi preso em 3 de julho e mandado para casa em 12 de julho.



A investigação é conduzida pelo delegado Marlon Oliveira Cajado que nas últimas semanas ouviu, entre outras pessoas, o corretor Lúcio Bolonha Funaro. Um outro depoimento de Funaro já havia resultado na prisão de Geddel.

