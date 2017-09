Trechos de áudios que podem anular delação da JBS são divulgados

Paulo Giandalia Joesley Batista e irmão podem perder os benefícios de acordo de delação premiada, após entrega de documentos e áudios.

Os áudios que podem acabar com os benefícios da delação premiada dados aos irmãos Joesley e Wesley Batista foram divulgados na manhã desta terça-feira (5) pela revista Veja. O áudio revela um diálogo entre Joesley e Ricardo Saud.



Na segunda-feira (4), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, assinou portaria em que instaura procedimento de revisão de colaboração premiada de três dos sete executivos do Grupo J&F. A apuração se dá após entrega de documentos, provas e áudios pela defesa dos colaboradores na última quinta-feira, 31 de agosto.



Na conversa divulgada hoje, os dois delatores, aparentemente sem notar que estão eles próprios se gravando, falam, entre outros temas, sobre como se aproximar do procurador-geral Rodrigo Janot por meio do agora ex-procurador Marcelo Miller e sobre a exigência de eles não serem presos após fecharem os acordos de delação premiada.



Conforme publicou Veja, os delatores também analisam que, ao decidirem delatar, têm de “ser a tampa do caixão” na política brasileira.



“Eu quero nós dois 100% alinhado com o Marcelo…nós dois temos que operar o Marcelo direitinho pra chegar no Janot…eu acho…é o que falei com a Fernanda [possivelmente Fernanda Tórtima, advogada]…nós nunca podemos ser o primeiro, nós temos que ser o último, nós temos que ser a tampa do caixão…Fernanda, nós nunca vamos ser quem vai dar o primeiro tiro, nós vamos o último…vai ser que vai bater o prego da tampa”, diz Joesley Batista em um dos trechos da gravação. “Nós fomos intensos pra fazer, temos que intensos pra terminar”, diz Joesley em trecho gravado.



Ouça o diálogo entre Joesley Batista e Ricardo Saud: