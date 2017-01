Vice-presidente de futebol do Flamengo é preso em nova fase da Lava Jato

Gilvan de Souza/Flamengo O vice-presidente de futebol do Flamengo, Flávio Godinho, foi preso na manhã desta quinta-feira, durante a Operação Eficiência, da Polícia Federal.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Flávio Godinho, foi preso na manhã desta quinta-feira (26) na Operação Eficiência, segunda fase da Calicute, um desdobramento na Lava Jato. Ex-braço direito do empresário Eike Batista, Godinho foi acusado de envolvimento com lavagem de dinheiro e ocultação no exterior de cerca de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 317 milhões).

As investigações da Calicute miram o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já preso na penitenciária de Bangu. Godinho é acusado de ser um dos operadores do esquema de lavagem e ocultação das propinas recolhidas das empreiteiras que realizavam obras no estado governado por Cabral.

Na operação, a Polícia Federal emitiu nove mandados de prisão, quatro de condução coercitiva e 22 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Enquanto o vice do Flamengo já foi preso, Batista foi considerado “foragido da justiça”, já que não foi encontrado em seu apartamento. Seu advogado afirmou que o empresário está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, com a esposa e filho.

A diretoria do Flamengo ainda não se pronunciou sobre a prisão de seu vice-presidente, um dos homens fortes dentro da equipe Rubro Negra e de boa relação com a torcida.