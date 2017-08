4ª estapa da Biometria Revisional segue até dia 6 de setembro em Major Sales

Na cidade Major Sales a 4ª etapa da Biometria Revisional Ciclo 2017/2018 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE) teve início na última quinta-feira, 24 de agosto. Eleitores dessa localidade têm até o dia 6 de setembro de 2017 para realizar o cadastramento biométrico.

Os atendimentos vão acontecer na segunda-feira de 9h às 16h, de terça a sexta de 8h às 16h e no sábado de 8h às 14h, na Câmara Municipal, Rua João André de Morais, s/n, Centro.

Para fazer o cadastramento biométrico, os eleitores devem estar munidos de título de eleitor, originais e cópias do documento de identificação oficial e do comprovante de residência recente. Quem não realizar a identificação biométrica terá o título cancelado.