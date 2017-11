6ª etapa da Biometria Revisional do TRE começa em Currais Novos e Florânia nesta quarta-feira

As cidades de Currais Novos e Florânia abrem a 6ª etapa da Biometria Revisional obrigatória Ciclo (2017/2018) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE) nesta quarta-feira (8). Logo em seguida, na quinta-feira (9), o cadastramento biométrico chega aos municípios de Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó e São Vicente. A biometria em Santana do Matos, Angicos e Lajes inicia na sexta-feira, 10 de novembro.

Para fazer o cadastramento biométrico, os eleitores devem estar munidos de título de eleitor, originais e cópias do documento de identificação com foto e do comprovante de residência recente.

Quem não realizar a identificação biométrica terá o título cancelado e poderá sofrer impedimentos em benefícios sociais, em concursos públicos, irregularidade do CPF e passaporte, entre outras consequências.

Os moradores podem comparecer aos postos de atendimentos estabelecidos pelo TRE-RN nos seguintes dias e horários: segundas de 9h às 16h, de terça à sexta de 8h às 16h e no sábado de 8h às 14h.

Confira os locais e datas:

Dia 08/11

CURRAIS NOVOS (20ª ZE)

INÍCIO: 08 de novembro

ENCERRAMENTO: 19 de dezembro

LOCAL: Central do Cidadão, na Praça Cristo Rei, 18, Centro

FLORÂNIA (21ª ZE)

INÍCIO: 08 de novembro

ENCERRAMENTO: 18 de dezembro

LOCAL: Cartório Eleitoral, na Rua Francisco Cícero, 14, Centro

Dia 09/11

LAGOA NOVA (20ª ZE)

INÍCIO: 09 de novembro

ENCERRAMENTO: 18 de dezembro

LOCAL: Câmara Municipal, na Av. Doutor Silvio Bezerra De Melo, 368, Centro

CERRO CORÁ (20ª ZE)

INÍCIO: 09 de novembro

ENCERRAMENTO: 01 de dezembro

LOCAL: Câmara Municipal, Na Praça Tomaz Pereira, 11, Centro

BODÓ (20ª ZE)

INÍCIO: 09 de novembro

ENCERRAMENTO: 01 de dezembro

LOCAL: Câmara Municipal, na Rua São Pedro, 05, Centro

SÃO VICENTE (21ª ZE)

INÍCIO: 09 de novembro

ENCERRAMENTO: 30 de novembro

LOCAL: Câmara Municipal, na Rua Senador Agenor Maria, 257, Centro

Dia 10/11

SANTANA DO MATOS (18ª ZE)

INÍCIO: 10 de novembro

ENCERRAMENTO: 19 de dezembro

LOCAL: Cartório Eleitoral, na Rua Aristófanes Fernandes, 25, Centro

ANGICOS (18ª ZE)

INÍCIO: 10 de novembro

ENCERRAMENTO: 19 de dezembro

LOCAL: Auditório Da 8ª Dired, Na Rua Aristófanes Fernandes, S/N – Alto Do Triângulo, Centro

LAJES (17ª ZE)

INÍCIO: 10 de novembro

ENCERRAMENTO: 19 de dezembro

LOCAL: Unidade Basica De Saúde Pedro Lopes, na Praça Monsenhor Vicente De Paula, S/N, Centro