Começa nesta terça a 3ª etapa do cadastramento biométrico

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE) dá início nesta terça-feira (20) à terceira etapa da Biometria Revisional Ciclo 2017/2018. Serão contemplados sete municípios do estado: Passagem, Santo Antônio, Serrinha e Várzea (13ª Zona Eleitoral); São José do Campestre, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento (15ª ZE).

Nesta fase, as cidades de Santo Antônio e Várzea serão as primeiras a iniciar a biometria, com atendimentos já no dia 20. Em sequência vem Serrinha (21), São José de Campestre (22), Serra de São Bento (23), Passagem (11 de julho) e Monte das Gameleiras (14 de julho).

Os eleitores de Várzea e Serra de São Bento têm até os dias 07 e 13 de julho, respectivamente, para realizar o cadastramento. Nas demais cidades, a revisão biometria segue até 28 de julho.

O atendimento nos municípios acontece na segunda-feira de 9h às 16h, de terça à sexta-feira das 8h às 16h e aos sábados das 8h às 14h. É preciso levar título de eleitor, documento de identificação oficial com foto e cópia e original do comprovante de residência atualizado. Aquele que não comparecer terá o título cancelado.

Endereços



Santo Antônio: Cartório Eleitoral, Rua Prof. Edmilson Severiano de Melo, S/N, Centro.

Várzea: Câmara Municipal, Rua Sete de Setembro, 13, Centro.

Serrinha: Câmara Municipal, Rua José Correia de Andrade, 437, Centro.

São José de Campestre: Câmara Municipal, Rua Senador Georgino Avelino, 601, Centro.

Serra de São Bento: Câmara Municipal, Praça Salviano Gomes Crisanto, 214, Centro.

Passagem: Câmara Municipal, Rua Senador Dinarte Mariz, 288, Centro.

Monte das Gameleiras. Câmara municipal, Rua Justiniano da Costa, 136, Centro.