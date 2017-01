Novos membros da corte eleitoral tomam posse nesta segunda-feira

Na próxima segunda-feira (23), serão retomadas as sessões plenárias da corte eleitoral potiguar, a partir das 14h, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), no Centro de Natal.

Além do reinício dos trabalhos da corte neste 2017, a ocasião será marcada pela realização da sessão solene de posse dos novos membros da corte.

O presidente do TRE-RN, desembargador Dilermando Mota, dará posse ao novo Juiz membro da corte eleitoral potiguar, André Luiz de Medeiros Pereira, que passará a juiz titular da corte do TRE-RN para o biênio 2017/2019, no cargo antes ocupado pelo Juiz de Direito Alceu Cicco, que encerrou o biênio em dezembro de 2016, na classe da magistratura.

O novo juiz substituto será o magistrado Ricardo Tinoco, Juiz de Direito titular da 6a Vara Cível na comarca de Natal desde 2000, que também estará presente à sessão para a assinatura do termo de compromisso.

André Luiz de Medeiros Pereira é natural de Natal, tem 50 anos e é juiz titular da 16ª Vara Cível da Comarca de Natal desde 2004. O magistrado tem passagens pelas comarcas de Janduís, Pedro Avelino e Acari e é professor do curso de formação de conciliadores na Escola da Magistratura do estado (Esmarn).