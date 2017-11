Semana do Jovem Eleitor vai até o dia 10 de novembro

A semana do Jovem Eleitor, que busca incentivar o alistamento eleitoral e o voto consciente dos eleitores de 16 a 18 anos incompletos, começou e segue até o dia 10 de novembro. Para este ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) preparou a campanha #PartiuMudar, construída a partir do conceito “vem ser mais um para fazer a diferença”.

Baseada na pesquisa de percepção do jovem realizada pelo TSE – em que os ouvidos relataram que não se sentiam parte do processo eleitoral, nem teriam sido convidados a participar dele –, a campanha publicitária trouxe exemplos reais do cotidiano ao mostrar que um minuto, um dia, uma hora ou um gol fazem toda a diferença no conjunto.

O vídeo e o spot de rádio trazem vários jovens relatando algumas situações: “mais um minuto e o portão do Enem fechava” ou “mais um ponto e ele passava na prova”. Ou seja, alguns exemplos da importância do “um” no dia a dia, assim como em uma eleição, na qual o voto de cada um decide a situação de todos, e a participação individual faz toda a diferença.

#PartiuMudar

O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, lançou no dia 19 de outubro o projeto #PartiuMudar – Educação para a Cidadania Democrática no Ensino Médio. O projeto é fruto de uma parceria entre a Justiça Eleitoral, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e as Escolas Judiciárias Eleitorais (EJEs).

O #PartiuMudar complementa a iniciativa do projeto “Eleitor do Futuro”, que tem como foco a formação da cidadania entre alunos do ensino fundamental. O projeto se dedicará a capacitar professores para promover entre os adolescentes de 14 a 17 anos ideais democráticos, a conscientização da importância do voto e a participação ativa na vida política do país.

A proposta é trabalhar a educação para a cidadania com alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas, para ampliar a discussão não apenas sobre o jovem enquanto eleitor, mas também sobre democracia, sistemas políticos, minorias e o papel da mídia, entre outros temas.

O site do projeto está no endereço www.tse.jus.br/hotsites/partiumudar.

Serviço

Os jovens de 16 até 18 anos incompletos que quiserem tirar o título de eleitor devem se dirigir a um cartório eleitoral, portando um documento de identificação oficial com foto (passaportes e carteiras de habilitação não são aceitas) e comprovante de residência.