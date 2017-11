TRE confirma cassação de duas vereadoras de Ceará-Mirim Ângela Maria Aquino e Jumária Souza Fernandes perderam os mandatos por gastos de recursos de campanha acima dos limites.

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte confirmou a cassação de duas vereadoras de Ceará-Mirim (6ª ZE).



Nos Recursos eleitorais 751-46.2016.6.20.006 e 752-31.2016.6.20.0006, da relatoria do Juiz Gustavo Smith, perderam os mandatos, à unanimidade de votos, as vereadoras Ângela Maria Medeiros Farias de Aquino e Jumária Souza Fernandes de Oliveira, por gastos de recursos financeiros de campanha eleitoral excessivamente acima dos limites impostos pela legislação eleitoral.



Os processos foram julgados em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral e confirmaram as sentenças de primeiro grau.