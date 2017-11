TSE julga Lula e Bolsonaro por vídeos na internet

Arquivo Ministério Público Eleitoral afirma que vídeos divulgados na internet por Lula e Bolsonaro fazem referências às candidaturas para presidência.

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar nesta terça-feira (14), à noite, dois processos que envolvem o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), acusados de propaganda eleitoral antecipada. Os dois lideram as pesquisas de intenção de voto e já anunciaram publicamente a intenção de concorrer ao Palácio do Planalto em 2018.



Os casos se referem à divulgação na internet de vídeos que, na avaliação do Ministério Público Eleitoral (MPE), fazem referência às candidaturas deles a presidente.



A defesa de Lula afirmou que os vídeos questionados não foram feitos pela equipe dele. Já Bolsonaro disse no início do mês que confia no julgamento e que não pode ser responsabilizado.



A legislação permite a propaganda somente a partir de 15 de agosto do ano da eleição e prevê multa de R$ 5 mil a R$ 25 mil para quem violar a restrição.



Para o TSE e o MPE, os julgamentos devem nortear o entendimento sobre o tema em 2018.