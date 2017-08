Assessores de Robinson Faria presos na operação Anteros são liberados

Magaly Cristina e Adelson Freitas estavam presos desde o dia 15 por suspeita de interferir em investigações de desvios de recursos na AL.

Dois auxiliares do governador Robinson Faria foram soltos na manhã desta sexta-feira (25), após o término do prazo da prisão temporária determinada pela Justiça. Magaly Cristina da Silva e Adelson Freitas dos Reis estavam presos desde o dia 15 de agosto, após a deflagração da Operação Anteros pela Polícia Federal.



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia decidido pela prorrogação por mais cinco dias da prisão temporária de Magaly Cristina da Silva e Adelson Freitas dos Reis. Com a decisão, as prisões que valeriam até o último domingo (20) encerram hoje.



Magaly Cristina da Silva estava sob custódia na ala feminina do Complexo Penal João Chaves, na zona norte. Já Adelson Freitas cumpria prisão no Quartel da Polícia Militar, no Tirol.



Os dois são investigados por tentativa de obstruir a Justiça no âmbito da apuração da existência de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa. Eles são ligados ao governador Robinson Faria, que também é investigado por suspeita de envolvimentos em desvios de recursos da AL na mesma operação.



Magaly Cristina foi nomeada servidora na Assembleia Legislativa (AL) em 1987, indicada por Robinson Faria, que na época era deputado estadual. De acordo com o portal da transparência da AL, atualmente ela exerce cargo comissionado na função de coordenadora da Assembleia Cidadã, com vencimento básico de R$ 6.640,06.



A funcionária já havia sido citada na Operação Dama de Espadas como beneficiada de recursos desviados do Poder Legislativo por meio de funcionários fantasmas na folha de pagamento, entre 2006 e 2011.



Já o advogado Adelson Freitas exercia cargo no Gabinete Civil e consta como aposentado na função de assistente técnico legislativo, com vencimento básico de R$ 17.025,66. Adelson também é conhecido por fazer apresentações encarnando o personagem "Zé Bonitinho", do humorista Jorge Loredo (morto em 2015).