“Funaro nunca teve acesso a Michel Temer”, diz Cunha em depoimento

Arquivo/Agência Brasil Ex-presidente da Câmara e réu da Operação Sépsis, Eduardo Cunha, é interrogado nesta segunda-feira, na Justiça Federal em Brasília.

Em depoimento ao juiz Vallisney de Souza Oliveira, o ex-deputado Eduardo Cunha afirmou que o corretor Lúcio Bolonha Funaro mentiu em sua delação ao dizer que esteve três vezes com o presidente Michel Temer.

“Esses três que ele cita, ele nunca teve. Na minha frente ele nunca cumprimentou o Michel Temer”, disse Cunha. No acordo, Funaro citou um encontro na base aérea de São Paulo, outro durante comício em Uberaba (MG), nas eleições municipais de 2012 e uma terceira numa reunião de apoio à candidatura de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo, também em 2012. Na época, Temer era vice-presidente.

O depoimento de Cunha é mais uma etapa da fase de interrogatórios dos réus na ação penal derivada da operação Sépsis, que investiga o pagamento de propina por grandes empresas para liberação de aportes do Fundo de investimento do FGTS.



Já foram ouvidos o ex-vice-presidente de Fundos e Loteria da Caixa, Fábio Cleto, o empresário Alexandre Margotto e o corretor Lúcio Bolonha Funaro. Após o ex-deputado, será a vez do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, ser interrogado pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira.