Justiça Federal homologa delação de Fred Queiroz

O juiz federal Francisco Eduardo Guimarães homologou a delação do ex-secretário de Obras do Natal e empresário, Fred Queiroz, preso na operação Manus, deflagrada no início de junho pela Polícia Federal. O acordo foi assinado com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual e aguardava a homologação do juiz da 14ª Vara do Rio Grande do Norte.



A Operação Manus investiga o superfaturamento de R$ 77 milhões nas obras de construção da Arena das Dunas. O Ministério Público Federal denunciou pelo esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa os ex-deputados Henrique Alves e Eduardo Cunha, além do presidente da OAS, Léo Pinheiro, o executivo da Odebrecht Fernando Luiz Ayres da Cunha, o empresário Arturo Silveira Dias de Arruda Câmara, sócio da Art&C Marketing Político Ltda, e o ex-secretário.



De acordo com a denúncia, os dois ex-parlamentares, pelo menos entre 2012 e 2014, “solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e efetivamente receberam vantagens indevidas, de forma oculta e disfarçada, por meio de doações eleitorais oficiais e não oficiais, em razão da atuação política e parlamentar de ambos em favor dos interesses de empreiteiras”.



Por sua vez, Fred Queiroz - administrador de fato da Pratika Locação de Equipamentos e aliado do ex-ministro Henrique Alves - e o cunhado do ex-parlamentar, Arturo Arruda Câmara, contribuíram com a “estrutura organizada para lavagem, por meio de prestações de contas eleitorais, dos valores ilicitamente obtidos”. Esquema utilizado principalmente na campanha de Henrique ao Governo do Rio Grande do Norte, em 2014.



Ao contrário de Fred que foi solto no dia 23 de junho, Henrique permanece detido no Comando da Polícia Militar. O empresário foi solto após fechar acordo de colaboração junto ao Ministério Público Federal. Com a homologação da delação, a expectativa é que testemunhas sejam convocadas à prestarem depoimentos a partir dos relatos de Queiroz.