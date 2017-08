Justiça nega prisão domiciliar a Carla Ubarana

A ex-chefe da Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Carla Ubarana teve o pedido de liberação para cumprir pena em casa negado pelo juiz substituto da Vara de Execuções Penais de Natal, Gustavo Marinho. A ex-funcionária do TJ cumpre regime fechado a cerca de um ano na ala feminina do Complexo Penal Dr. João Chaves, zona Norte de Natal.

Alegando problemas de saúde, em menos de um mês, esse foi o segundo pedido negado à defesa. O primeiro pedido foi feito em 28 de julho pelo juiz Henrique Baltazar.

Carla Ubarana e o marido, George Leal, condenador em 2013 e após uma série de recursos, foram presos em agosto de 2016. Segundo a denúncia do Ministério Público, eles teriam chefiado um esquema de fraudes na divisão de Precatórios do TJ. De acordo com a sentença, foram desviados R$ 14.195.702,82 do Tribunal.

Carla foi condenada a 9 anos e 4 meses em regime fechado, enquanto que George foi condenado a 6 anos e 4 meses em regime semiaberto.