Marco Aurélio nega pedido de Andrea Neves para ser julgada por primeira instância

Na peça, o advogado Marcelo Leonardo pedia também a revogação da prisão preventiva de Andrea, decretada no dia 18 de maio, durante a Operação Patmos.Na decisão, o ministro afirma que enviar ou não o caso à primeira instância não iria "influenciar a definição da questão de fundo", isto é, "a manutenção ou revogação da prisão preventiva implementada em desfavor da requerente".O argumento da defesa de Andrea é que, como ela não tem a prerrogativa de foro, não deveria ser julgada pelo Supremo.A Primeira Turma do STF deve voltar a discutir a prisão de Andrea nesta terça-feira. Antes do início do julgamento, Marco Aurélio disse que havia "gente arrependida" de não ter concedido a liberdade de irmã de Aécio na semana passada.O colegiado também deve julgar o pedido de prisão do senador tucano e a questão relativa ao seu afastamento da função parlamentar.