Ministério Público entra com ação para impedir que Ipern saque recursos no Funfir

Ministério Público do Rio Grande do Norte entrou com uma ação na Justiça, através da 60ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Natal, para impedir que o Instituto Previdenciário do Estado (Ipern) saque recursos que restam no Fundo Financeiro do Estado (Funfir) com a finalidade de pagar salários de aposentados e pensionistas.

Cerca de R$ 321,3 milhões - o que resta deste fundo, que sofre saques desde dezembro de 2014 - estão em aplicações de longo prazo e que se vencem entre 2019 e 2021, em sua maioria. Para sacá-los, o Estado teria que pagar uma multa de cerca de 40% ao banco que administra as aplicações.

A Promotoria de Defesa Patrimônio Público pede que o valor só seja liberado caso haja garantias de que o governo não perderá recursos com o pagamento de multas ou outros tipos de sanção por tirar o montante fora do prazo estabelecido pelo contrato.

De acordo com a ação, o Ipern é um órgão independente e o saque de recursos só pode ser feito mediante lei específica. "Importa consignar que a ação cautelar ajuizada não se destina a impugnar o acordo, mas sim impedir que o Ipern resgate os valores do Funfir aplicados no mercado financeiro sem prévia autorização da Assembleia Legislativa", diz a promotoria.

A realização de um estudo para o uso desses recursos foi combinada dentro de uma ação aberta no Tribunal de Justiça do RN, pelo próprio MP para garantir o pagamento dos duodécimos - que são os recursos repassados pelo Estado aos poderes (TJ, MP, Tribunal de Contas, entre outros). Esses valores, passados todos os meses, servem para custeio desses órgãos, como pagamento de salários e demais despesas. Também participaram do acordo representantes da Assembleia, que também têm ações abertas para cobrar o pagamento dos duodécimos.