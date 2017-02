Mutirão DPVAT em Mossoró acontece de 6 a 10 de março

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Mossoró (Cejusc Oeste) realiza de 6 a 10 de março a primeira edição do ano do Mutirão DPVAT naquela comarca, com 2 mil processos pautados para tentativas de conciliação sobre a cobrança do seguro obrigatório para vítimas de acidente de trânsito.



As audiências de conciliação ocorrerão no Fórum Dr. Silveira Martins , Alameda das Carnaubeiras, 355, bairro Costa e Silva. O juiz Breno Fausto de Medeiros, coordenador do Cejusc Oeste, adianta que a estimativa é a realização de 400 audiências por dia de mutirão.

O Mutirão DPVAT será realizado em parceria com a Seguradora Líder. Segundo a organização, serão 15 bancas simultâneas, com participação de quatro juízes, três médicos peritos, 15 advogados da Seguradora Líder, 15 servidores e 30 estagiários.