Mutirão DPVAT pauta mais de mil audiências de conciliação para julho

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) de Natal agendou para o mês de julho mais uma edição do Mutirão DPVAT Natal. De acordo com a coordenação, mais de mil audiências de conciliação estão pautadas para o evento. O mutirão acontece nos períodos de 11 a 14 e de 17 a 20 de julho, a partir das 9h, na sede do Complexo Judiciário, em Potilândia.



O mutirão está sob a coordenação da juíza Arklenya Pereira (coordenadora do Cejusc Natal) e do juiz Herval Sampaio (coordenador estadual do Cejusc) e terá a participação de toda a equipe do Cejusc Natal e do Núcleo de Ações e Programas Socioambientais (Naps) do Tribunal de Justiça.

Além disso, advogados e representantes da Seguradora Líder estarão presentes no Complexo durante o mutirão, aptos para realizar acordos nos processos pautados. Também estarão disponíveis médicos para a realização de perícias nas partes que participarão das audiências.

A organização do mutirão reforça a importância do comparecimento das partes intimadas. Para a realização da conciliação é necessário que a parte interessada porte seus documentos pessoais e compareça no dia e hora agendados.