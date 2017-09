Setembro Cidadão em parceria com TJ promovem união de 90 casais

O Tribunal de Justiça (TJ) promoveu nesta segunda-feira (04) mais uma edição do projeto Justiça na Praça, em comemoração aos 300 anos do bairro das Quintas, zona oeste de Natal.

Em parceria com o Setembro Cidadão, a ação viabilizou o acesso da população aos serviços judiciários e celebrou o casamento civil comunitário de 90 casais, com direito a bolo e refrigerante. “A ideia é fazer uma cerimônia onde os casais se sintam em família”, contou José Ribamar da Silva, auxiliar judiciário do Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Poder Judiciário (NAPS).

Celiane Xavier e Andson Ramon, juntos há quase dois anos, puderam finalmente oficializar a união perante a justiça. “É um sonho realizado”, comemorou a noiva. Para a juíza de direito, Fátima Soares, é uma alegria celebrar o fortalecimento do amor. “O Poder Judiciário cumpriu sua missão de regularizar a vida civil dessas pessoas”, afirmou.

A população também teve acesso ao atendimento do Procon e recebeu informações sobre reflorestamento através da adoção de mudas. “As pessoas podem levar para casa mudas de Ipê e Pau Brasil para ajudar a reflorestar o bairro”, contou Fernanda Rêgo, engenheira ambiental.