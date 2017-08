STF mantém prisão de assessores do governador

Arquivo

O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela prorrogação, por mais cinco dias, da prisão temporária de Magaly Cristina da Silva e Adelson Freitas dos Reis. Os dois são assessores do governador Robinson Faria e foram detidos durante as ações da Operação Anteros, deflagrada pela Polícia Federal em 15 de agosto.



Com a decisão, as prisões que valeriam até o último domingo (20), seguem até sexta-feira (25). Adelson permanece no Quartel da PM, onde foi transferido recentemente (antes ele estava no CDP do Pirangi) e Magaly continua no Complexo Penal João Chaves.



A extensão da detenção foi motivado pela necessidade de seguir com as oitivas de Magaly e Adelson diante das provas coletadas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. O material, inclusive, conta cheques com assinatura do chefe do Executivo estadual.



Também foram apreendidos e seguem sendo analisados smartphones, HD e pendrives, além de planilhas, tabelas e os cheques, que ainda estão com os peritos.



Operação Anteros

A Operação Anteros deflagrada pela Polícia Federal teve como principal alvo o governador Robinson Faria (PSD) e resultou na prisão de dois auxiliares do chefe do Executivo Estadual.



De acordo com a PF, o objetivo da operação é apurar crimes de organização criminosa e obstrução da justiça supostamente praticados por Robinson Faria, com a ajuda de alguns servidores estaduais.



Magaly Cristina da Silva e Adelson Freitas dos Reis foram presos em cumprimento a mandados de prisão temporária de cinco dias. Ao todo, foram 11 mandados judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo outros nove de busca e apreensão.



Os investigadores afirmam que as manobras ilegais tinham o objetivo encobrir a apuração de atos do Executivo potiguar relativos ao desvio de recursos públicos por meio da inclusão de funcionários fantasmas na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado entre os anos de 2006 até os dias atuais.