STJ autoriza abertura de novo inquérito contra Robinson Faria

Arquivo STJ autorizou um novo inquérito para apurar supostas práticas criminosas cometidas pelo governador Robinson Faria.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a abertura de um novo inquérito contra o governador Robinson Faria (PSD) para apurar a suposta prática de crimes de lavagem de dinheiro, usura, peculato e organização criminosa. A ação é um desdobramento da operação Anteros.



A decisão foi tomada nesta segunda-feira (13) pelo ministro Raul Araújo, que é o relator do processo que apura tentativa de obstrução à Justiça supostamente cometida pelo governador no âmbito da operação Dama de Espadas. Raul Araújo também determinou que a Polícia Federal colha o depoimento de 12 ex-servidores da Assembleia Legislativa.



Na última sexta-feira (10), o ministro negou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) pelo afastamento de Robinson Faria da função de governador, assim como a proibição de frequentar o Centro Administrativo e a Assembleia Legislativa.



Como governador, Robinson tem foro por prerrogativa de função no STJ, onde foi denunciado pelo MPF por crime de obstrução à Justiça. Segundo o MPF, o governador estaria agindo para impedir que as investigações chegassem à cúpula do governo.



O ministro Raul Araújo citou que o MPF aponta como um dos elementos de sua convicção uma conversa entre o governador e Rita das Mercês Reinaldo, investigada na operação.





Operação Anteros

A Operação Anteros foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 15 de agosto deste ano, tendo como principal alvo o governador Robinson Faria e resultou na prisão de dois auxiliares do chefe do Executivo Estadual.

De acordo com a PF, o objetivo da operação foi apurar crimes de organização criminosa e obstrução da justiça supostamente praticados por Robinson Faria, com a ajuda de alguns servidores estaduais.

No entanto, o MPF aponta que durante a apuração do cometimento do crime de obstrução à Justiça, o material apreendido "teria revelado indícios de outras práticas criminosas".