TJ promove casamento comunitário nesta segunda em comemoração aos 300 anos das Quintas

O Tribunal de Justiça do RN, por meio de seu Núcleo de Programas e Ações Socioambientais (NAPS), participa na próxima segunda-feira (4) das comemorações do aniversário de 300 anos do bairro das Quintas, um dos mais tradicionais de Natal, localizado na zona Oeste. O TJ vai realizar casamento comunitário para formalizar a união civil de 100 casais, inscritos junto aos cartórios do Alecrim e da Redinha. A cerimônia acontece no Extensivo Colégio e Curso – localizado na rua Coemaçú -, a partir das 8h, tendo a juíza Fátima Soares como celebrante.

Além da celebração coletiva, o TJ também estará presente com o seu Plantão Jurídico, com a atuação de magistrados para a realização de audiências no local. A Ordem dos Advogados (OAB) fará atendimento jurídico gratuito para a população.

As festividades do aniversário do bairro das Quintas ocorrerão até o dia 24 de setembro.

Saiba mais

Os casamentos comunitários do programa Justiça na Praça são um momento de promoção da cidadania, facilitando o acesso àquelas pessoas que não têm condições de custear o processo de casamento. Enquanto os casais têm que arcar com R$ 243 com os trâmites de um casamento em cartório, os casamentos comunitários são gratuitos para aqueles que ganham até dois salários mínimos. Pessoas desempregadas também têm direito a gratuidade.