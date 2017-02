Violência doméstica: Goianinha receberá abertura da 7ª Semana da Justiça pela Paz em Casa

O juiz Deyvis Marques, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, reuniu-se ontem (8) com o prefeito de Goianinha, Berg Lisboa, a secretária municipal de Assistência Social, Lucicleide Barros, e a secretária estadual de Políticas Públicas para Mulheres, Flávia Lisboa, para tratar do evento de abertura da sétima edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa que ocorrerá naquele município, no dia 6 de março.

O evento é uma iniciativa da ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, e busca envolver a sociedade na discussão do combate à violência contra a mulher. Durante toda a semana, o julgamento de processos envolvendo esse tema deverão ser priorizados pelas comarcas.

Durante a reunião também foi discutida a instalação de uma “Sala Lilás” em Goiainha, bem como do Conselho Municipal da Mulher, de forma a tornar o município pioneiro na região quanto ao fortalecimento da rede de proteção à mulher.

A Sala Lilás representa um avanço no atendimento à mulher vítima de violência pelo Poder Judiciário naquela comarca, na medida em que oferece a esse público específico um atendimento diferenciado com uma acolhida digna no momento em que ela busca os seus direitos.