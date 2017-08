Escola da Assembleia abre seleção para Especialização em Direito Previdenciário

O edital foi publicado no Boletim Legislativo Eletrônico 158, do dia 26 de agosto. ( http://www.al.rn.gov.br/portal/p/boletim-legislativo-eletronico ). As aulas serão iniciadas no dia 28 de setembro e serão ministradas nos turnos vespertino e noturno, às 5as e 6as feiras, na sede da Escola da Assembleia, localizada na Rua Açu, no bairro do Tirol.Até o dia 25 de setembro de 2017, o resultado da seleção será publicado no Boletim Oficial da Assembleia, nos murais da Escola e divulgado pela TV Assembleia.A inscrição somente será aceita pela Secretaria da Escola com a entrega da documentação completa do candidato, de acordo com sua categoria. Além dos documentos exigidos, os candidatos tem que apresentar uma “Exposição de Motivos de Interesse”: documento com até 20 linhas, em arquivo pdf e impresso em folha A4, espaçamento 1,5 linhas, margens 2,5 cm e fonte Times New Roman tamanho 12.