O deputado estadual Galeno Torquato assumiu o papel da liderança do Partido Social Democrático (PSD) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A legenda, presidida no Estado pelo governador Robinson Faria, conta ainda com mais três parlamentares: Jacó Jácome, Carlos Augusto Maia e Dison Lisboa, que permanece como líder do Governo na Casa Legislativa.



Galeno Torquato afirma que a missão indicada pelos colegas parlamentares é de manter ativa a voz do partido frente as principais decisões do Poder Legislativo.