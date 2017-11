Macau receberá próxima edição do projeto Assembleia e Você

Nos próximos dias 29 e 30 de novembro, o município de Macau irá receber o projeto “Assembleia e Você”, reunindo os serviços da Assembleia Legislativa, como Assembleia Cidadã, Saúde pelo RN e Procon Legislativo. O local do evento será a Escola Municipal Edinor Avelino.



“Com esse projeto iremos ao encontro do cidadão aonde ele estiver, na sua cidade, na sua rua. Nós parlamentares sabemos que o cidadão no seu dia-a-dia não tem tempo de participar das atividades da Casa e com esse conjunto de ações a Assembleia irá se aproximar ainda mais da comunidade”, explica o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).



Através do Assembleia Cidadã serão ofertados serviços como: emissão de RG, corte de cabelo (em parceria com o SENAC), palestras educativas, jogos e atividades educativas de psicomotricidade. Ainda na parte educacional haverá oficinas de contação de histórias, pintura, reciclagem e brinquedo popular.



Com o Saúde pelo RN serão oferecidos atendimentos em clínica geral, pediatria, cardiologia, ortopedia, dermatologia, nutrição e enfermagem.



Para solucionar problemas, mediar conflitos e dar orientações aos consumidores de Macau e da região, o Procon Legislativo também integrará o projeto “Assembleia e Você”.