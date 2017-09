Memorial da Assembleia expõe história do Legislativo em shopping de Natal

Eduardo Maia/Assembleia Legislativa Exposição no shopping Midway, entre os dias 15 e 30 de setembro, vai contar a história do Poder Legislativo potiguar.

A história do Poder Legislativo potiguar será contada no Shopping Midway Mall entre os dias 15 e 30 de setembro em exposição formada por painéis, quadros, documentos e objetos. A mostra faz parte da programação do Setembro Cidadão, projeto pioneiro no Brasil com atividades voltadas para a formação cidadã.



"A Assembleia Legislativa é parceira do Programa Brasileiro de Educação Cidadã desde a criação da lei estadual do Setembro Cidadão em 2013. De lá para cá estamos cada vez mais inseridos na valorização da cidadania. Este ano vamos levar o Memorial do Legislativo para mais próximo da comunidade e mostrar nosso legado de cidadania ao longo dos anos", explicou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).



A mostra promove um agradável passeio pela história potiguar que aos poucos vai revelando detalhes e preciosidades de uma boa parte dos 182 anos de história da Assembleia Legislativa do RN e do trabalho dos deputados estaduais desde sua fundação. Tudo através de fotos, documentos, objetos, peças de vestuário, móveis antigos e outros artefatos que pertenceram aos parlamentares. Entre os documentos estão atos constituintes, que marcaram a história do Rio Grande do Norte.



Memorial

O Memorial da Assembleia Legislativa possui exposição permanente na sede do parlamento estadual, localizada na Praça Sete de Setembro, Cidade Alta, com a história dos deputados e toda a sua trajetória política. A composição de linhas do tempo da história de cada um deles é detalhadamente traçada. O acervo do Memorial da Assembleia é formado com o auxílio de doações por parte de familiares e amigos dos ex e atuais parlamentares.