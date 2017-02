Procon da Assembleia vai interiorizar ações com unidade móvel

O Procon da Assembleia irá ampliar suas ações levando aos cidadãos nas comunidades informações sobre consumo consciente e direito. Para viabilizar o projeto o órgão disporá de uma unidade móvel, que já foi adquirida e está sendo preparada para a nova empreitada.“Essa foi uma meta estabelecida para ampliarmos esse serviço que é uma das principais referências da Assembleia Legislativa hoje”, explica o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB).Para tanto, foi firmado um termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa e a OAB-RN para estender as atividades do Procon Legislativo aos municípios que ainda não contam com o serviço.Outra meta é manter o nível de excelência do órgão, que terminou o ano de 2016 com mais de 90% de avaliação positiva dos usuários.“Queremos também ampliar nossos índices de resolutividade de conflitos sem a necessidade de instaurar procedimentos administrativos ou judiciais, ou seja, apenas mediando diálogo entre as partes”, afirma o coordenador do Procon Legislativo, Dary Dantas.A ação de estreia do ‘Procon Móvel’ será durante a I Semana do Consumidor, entre os dias 14 e 15 de março, no município de Parnamirim.