Projeto de Dison Lisboa prevê medidas para aproveitamento de água de chuva e energia solar

A utilização de energias renováveis no Rio Grande do Norte pode ganhar mais um estímulo, desta vez, em forma de lei. O líder do governo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Dison Lisboa (PSD), apresentou uma proposta de lei que determina que as novas construções de prédios, centros comerciais e condomínios residenciais fiquem obrigados a instalar sistemas de captação, armazenamento e utilização de energia solar e de água de chuva.Para Dison Lisboa, com a crise latente dos meios energéticos é cada vez maior a necessidade de implantar formas de aproveitamento de fontes alternativas de energia, contribuindo para conservação dos recursos hídricos e colaborando para diminuir o colapso de água.“Através desta lei, pretendemos assegurar a participação dos empreendimentos imobiliários com a sociedade civil, a fim de garantir à oferta de água e energia para as futuras gerações, com a instalação de sistemas de captação de energia solar e reuso das águas das chuvas”, justificou.Dison explica que um dos propósitos é diversificar e impulsionar o uso de energias renováveis no estado. “Novas construções devem adotar sistemas de captação de energia solar e reutilização de águas pluviais, promovendo a economia com o reuso da água.”